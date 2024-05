Procurador-Geral solicita inclusão de réus foragidos do 8 de Janeiro na lista da Interpol

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou a inclusão dos réus foragidos do 8 de Janeiro na lista de procurados da Interpol. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após uma reportagem do portal UOL revelar que pelo menos dez pessoas envolvidas nos atos deixaram o Brasil, violando restrições judiciais. A PGR (Procuradoria-Geral da República) entrou com petições nos processos para emitir mandados de prisão contra os réus que estavam em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica, além de solicitar um alerta internacional para todos os foragidos. O objetivo é garantir a aplicação da lei penal e a captura dos envolvidos.

A Interpol é composta por 194 países que trabalham juntos para combater crimes transnacionais. A sua lista de difusão vermelha funciona como um alerta de prisão válido em todos os países membros da organização, facilitando a cooperação internacional na captura de criminosos. Os réus foragidos do 8 de Janeiro foram condenados pelo STF por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Eles fugiram para a Argentina e o Uruguai, atravessando as fronteiras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A inclusão desses criminosos na lista de procurados da Interpol visa garantir que sejam responsabilizados pelos seus atos.

