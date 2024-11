Procuradoria do STJD vai solicitar interdição da Arena MRV após confusão na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG será denunciado pela Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva pelo atos de violência que aconteceram durante a final da Copa do Brasil na Arena MRV, no último domingo (10). Além disso, também vai ser solicitada a interdição do estádio até o julgamento do ocorrido.

Os artigos 211 e 213 serão utilizados para a denúncia do Galo. O processo terá como base “deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização”.

O árbitro Raphael Claus relatou os casos na súmula da partida e afirmou que o jogo precisou ser parado por diversos distúrbios.