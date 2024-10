Procuradoria Geral da Bahia inaugura espaço ‘Degraus da Reflexão’ no Novembro Negro

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) inaugura no dia 8 de novembro, às 10h, o Espaço ‘Degraus da Reflexão’, como parte da programação do Novembro Negro, reforçando o compromisso da instituição com o combate ao racismo e a promoção da diversidade.

Localizado na sede da PGE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, o espaço será dedicado à reflexão sobre posturas antirracistas e a necessidade de diálogos que enriqueçam o debate sobre equidade racial.

Embora muitas pessoas se considerem antirracistas, é comum que, no cotidiano, não percebam os diversos comportamentos racistas que praticam, ainda que de forma inconsciente. O principal objetivo do ‘Degraus da Reflexão’ é justamente provocar essa auto avaliação: ao percorrer o espaço, servidores e visitantes poderão reexaminar suas atitudes diárias e refletir sobre o que significa ser verdadeiramente antirracista.