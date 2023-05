Produção de festa onde soldado do Exército foi assassinado faz apelo: “Denuncie”

A produção da festa em que o soldado do Exército morreu após ser espancado fez um apelo para identificar os agressores. O crime aconteceu no último fim de semana, em Santa Maria. Breno Caraíba, 23 anos, teria discutido com um grupo e acabou levando golpes de pelo menos dois homens, até cair no chão gravemente ferido. Ele acabou morrendo no hospital.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (14/5), no “Baile do Gomes”, festa realizada no Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, Trecho 1, Conjunto 10, em Santa Maria. Em nota, os organizadores do evento pediram que as pessoas façam denúncias anônimas, na intenção de chegar aos responsáveis.

“Precisamos encontrar os responsáveis, todos os envolvidos na briga e, principalmente, o autor que teve a covardia de acertar uma pessoa inconsciente no chão e causou o seu falecimento”, publicou a SOMMA Entretenimento. Já caído no chão, Breno foi atingido por um bistrô, uma mesa pequena que estava por perto.

“Esse não é o momento de tentar defender a Somma ou o evento Noite Sublime, mas sim pedir a ajuda de vocês. […] Estamos cooperando com as autoridades, mas a investigação precisa de mais. Por isso, apelo a você que estava perto na hora do fato e peço para dar seu depoimento, nem que seja por denúncia anônima, pelo número 197. O que realmente precisamos é chegar nos autores e dar à polícia a verdade dos fatos, para que seja feita justiça por esse jovem e para uma mãe desolada.”

BrigaBreno Caraíba teria se desentendido com dois homens quando ia ao banheiro. Nas redes sociais, uma pessoa relatou ter visto um dos agressores dar um “mata-leão” que deixou o soldado no chão, desmaiado, enquanto outro deu um chute na cabeça. Uma terceira pessoa ainda teria pego um bistrô e atingido o jovem no crânio.

Breno Caraíba, 23 anos, foi espancado por pelo menos dois homens após uma briga no “Baile do Gomes”, festa em Santa Maria

Ele foi espancado por pelo menos dois homens Reprodução/Facebook

Breno Caraíba, 23 anosReprodução/Facebook

Jovem é soldado do ExércitoReprodução/Facebook

Briga aconteceu no “Baile do Gomes”, festa em Santa MariaReprodução/Facebook

O participante da festa ainda comentou nas redes que a produção do evento demorou cerca de dez minutos para chegar e levantou a vítima nos braços, pois não havia maca no local. Levado ao hospital, Breno não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a produção do “Baile do Gomes” ainda ressaltou ter contado com “mais que o dobro do quantitativo de seguranças recomendado”.

“Ele foi socorrido ainda no local, onde todos os primeiros socorros foram prestados em instantes, e encaminhado ao hospital, mas, infelizmente, não sobreviveu. Estamos em contato com a família desde o incidente, prestando toda a ajuda e suporte que podemos, além de estar cooperando com as autoridades para que o responsável passe pela devida punição.”

Soldado do Exército de 23 anos é espancado em festa e morre no hospitalO caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). A Polícia Civil do Distrito Federal apura a ocorrência com testemunhas e imagens da festa, para chegar aos envolvidos, ainda não identificados.