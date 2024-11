Produção industrial brasileira sobe 1,1% em setembro ante agosto, revela IBGE

A produção industrial brasileira registrou um crescimento de 1,1% em setembro, quando comparada ao mês anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE. Esse resultado ficou acima da previsão de analistas, que esperavam uma alta de 1,0%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a produção teve um aumento significativo de 3,4%. No acumulado de 2023, a indústria apresentou um crescimento de 3,1%. Quando analisado em um período de 12 meses, a elevação foi de 2,6%. Esses números indicam uma recuperação gradual do setor, que tem enfrentado desafios nos últimos anos.

Entre as grandes categorias econômicas, três mostraram crescimento, com destaque para os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que cresceram 4,3%. Os produtos alimentícios também tiveram um desempenho positivo, com um aumento de 2,3%. Esses setores têm sido fundamentais para impulsionar a produção industrial. Por outro lado, 12 atividades industriais enfrentaram retração. As indústrias extrativas apresentaram uma queda de 1,3%, enquanto os produtos químicos tiveram uma diminuição de 2,7%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira