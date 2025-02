A produção industrial brasileira registrou queda de 0,3% em dezembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 5. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 1,6%.

Apesar do recuo em dezembro, a indústria fechou 2024 com crescimento de 3,1%, depois de variar 0,1% em 2023. Trata-se do terceiro resultado anual mais elevado do setor nos últimos 15 anos, ficando atrás apenas de 2010 (10,2%,) e 2021 (3,9%). Vale destacar que o crescimento de 2021 foi precedido de um recuo de 7,1% em 2009.

As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 0,5% em dezembro e de alta de 1,1% na base anual.

A produção industrial encerrou 2024 em um nível 1,3% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020); mas ainda está 15,6% abaixo da performance recorde alcançada em maio de 2011.

O post Produção industrial cai 0,3% em dezembro, mas fecha 2024 com crescimento de 3,1% apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.