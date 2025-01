Produtor de casamento de Hulk busca justiça após ataques nas redes sociais

O produtor responsável pelo casamento de Hulk e Camila Ângelo, Jaeder Barreto, registrou um boletim de ocorrência em resposta a ataques que tem enfrentado nas redes sociais desde a realização do evento. A decisão de Barreto visa responsabiliza aqueles que têm disseminado ofensas e proteger a imagem do casal. Com mais de 31 páginas de evidências documentais, Barreto busca comprovar que as ofensas e difamações que recebeu ultrapassam os limites do que é considerado liberado de expressão. Ele se comprometeu a lutar pela justiça e pela verdade, não poupando esforços para garantir que os responsáveis sejam punidos.

O casamento, que promete ser um evento luxuoso, está agendado para o dia 7 janeiro em um resort localizado em João Pessoa. Para a realização da festa, mais de 500 profissionais estão envolvidos, incluindo chefs renomados e designers florais, todos escolhidos para proporcionar uma experiência única. O casal decidiu priorizar fornecedores locais, com o intuito de valorizar a cultura e a economia da região. A decoração do evento ficará a cargo de Célio Corrêa, enquanto concierges de luxo utilizarão tecnologia de reconhecimento facial para receber os convidados, garantindo um atendimento personalizado e eficiente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA