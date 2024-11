Produtor se pronuncia após vazamento de vídeo de sexo

Matheus Marinho, produtor musical conhecido por seu trabalho com bandas baianas como Os Afrikanos, se manifestou sobre o vazamento de um vídeo íntimo no qual aparece fazendo sexo com um homem, que seria um produtor de conteúdo adulto. O artista lamentou o ocorrido e inicialmente negou ser gay ou bissexual, afirmando que o vídeo era antigo e que foi uma situação isolada.

No entanto, após a repercussão do vazamento e a pressão pública, Matheus recuou em sua posição. Em uma declaração publicada em seu Instagram, o produtor admitiu ser bissexual e afirmou que se sentiu “arrancado para fora do armário” pela situação. Ele explicou que não sentia que fosse necessário assumir publicamente sua sexualidade, mas que, diante dos acontecimentos, decidiu se pronunciar para esclarecer a verdade. Matheus questionou a forma como a sociedade reagiu ao vídeo, sugerindo que, se fosse uma mulher em seu lugar, o vídeo não teria gerado a mesma repercussão.

Em sua nota, Matheus enfatizou que a sexualidade é algo íntimo e pessoal, e que ele ainda se sente desconfortável em falar sobre o assunto. Apesar de ter sido colocado em uma situação desconfortável, ele reconheceu que é importante ser honesto com ele mesmo e com o público sobre quem ele é.

Produtor da banda “Os Africanos” se pronuncia após vazamento de vídeo íntimo e nega ser gay: “O vídeo é antigo, não sou bi, não sou gay, foi uma situação de um momento. Quem me conhece sabe que eu não tava legal”. pic.twitter.com/6waJKO4HOG — poponze (@poponze) November 8, 2024