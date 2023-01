Produtores rurais celebram conclusão do primeiro ciclo de melhoramento genético bovino em Teixeira de Freitas 

Conclusão do primeiro ciclo do programa Mais Pecuária Brasil (Foto: Saulo Rodrigues)

Nesta semana, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas concluiu o primeiro ciclo do programa Mais Pecuária Brasil, voltado para o melhoramento de rebanho bovino do segmento de corte e leite, sem custo para o pequeno produtor. O serviço alcançou quatro propriedades do município, com a inseminação artificial de 28 animais.

“Enquanto pequeno produtor, considero essa iniciativa muito importante pois até agora não tive condições de aumentar o meu rebanho”, destacou Denilson Rodrigues, beneficiado pela ação. “A expectativa é realizar a venda de futuros bezerros com um lucro maior ou garantir uma matriz genética melhor para o gado; a qualidade das vacas será melhor”.

Reinaldo Medeiros, também produtor rural, ressaltou a importância do conhecimento técnico aplicado no cotidiano: “não conhecia o programa, mas a equipe me informou e busquei aprender mais sobre. Se tem uma pessoa feliz com isso sou eu; com o apoio da Prefeitura, o gado leiteiro e de corte da nossa cidade vai melhorar”.

Conheça o procedimento

Parceria entre a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), Alta Brasil e a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, a primeira fase do protocolo utilizado foi o de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) – que consiste em palpação via exame ultrassonográfico e seleção das fêmeas bovinas –, dosagem hormonal e aplicação de implante de progesterona. Tal protocolo prepara os animais aptos a serem inseminados com sêmen de qualidade, oriundo de touros provados de origem de uma central conceituada, que se trata da Alta Genetics.

Conclusão do primeiro ciclo do programa Mais Pecuária Brasil (Foto: Saulo Rodrigues)

O primeiro ciclo contou com a participação dos médicos veterinários Aloisio Baião (lotado na secretaria), Bia Carôso (da CONAFER) e do engenheiro agrônomo Arthur Liscombe. Os produtores interessados em participar da segunda rodada podem procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas para serem atendidos.

Endereço

Av. Pres. Getúlio Vargas, 5390 Bairro Santa Rita – CEP: 45985-333 (Próximo a Sec. Infraestrutura)

Horário de funcionamento

07h às 12h – 14h às 17:00

Telefone

(73) 3011-2738

O post Produtores rurais celebram conclusão do primeiro ciclo de melhoramento genético bovino em Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.