Professor da Casa da Cultura integra grupo musical que representará Teixeira de Freitas em festival internacional; confira

A criatividade e a expressão artística genuína são elementos que transcendem barreiras geográficas, trazendo maior visibilidade tanto ao artista como a sua região de origem. Um exemplo claro é o Quinteto Acauã, grupo de música brasileira com enfoque nas artes nordestinas, que foi selecionado para levar a autenticidade das raízes teixeirenses ao Xº Gramado In Concert, festival internacional de música da cidade de Gramado (RS).

O Quinteto Acauã foi um dos três grupos aprovados (dentre 22 grupos de países como Chile, Costa Rica e Uruguai), sendo não só representante de Teixeira de Freitas, mas da Bahia e do Nordeste. O grupo — que tem como um dos integrantes o Wesley Beka, professor da Casa da Cultura — já se apresentou na Sala São Paulo e no 2º Festival de Verão de Campos do Jordão, o maior festival de música clássica da América Latina.

No Xº Gramado In Concert, o grupo também irá participar de oficinas e práticas de orquestras que serão ofertadas durante o evento. Por isso, essa será uma oportunidade única de intercâmbio cultural, além de apresentar ao mundo todo o potencial e riqueza da cultura produzida e fortalecida em Teixeira de Freitas.

