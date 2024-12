Professor do IF Baiano morre após acidente com motocicleta; vítima também era cordelista

Um professor e cordelista morreu vítima de um acidente em um trecho da BA-233 de Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu. A suspeita é que o docente, Elton Linton Oliveira Magalhães, de 39 anos, perdeu o controle da direção da motocicleta que conduzia. Ele foi ainda levado para um hospital de Itaberaba, mas não resistiu. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (9).

Em nota, o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) lamentou o falecimento do professor, que lecionava Língua Portuguesa, do Campus Itaberaba. A instituição ainda decretou luto de três dias. “Neste momento de dor, o IF Baiano manifesta solidariedade e presta condolências à família, aos colegas, amigos e a toda comunidade da qual o professor Elton fazia parte”, diz trecho da nota.

O sepultamento do professor deve ocorrer nesta terça-feira (10), no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador.