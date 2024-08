Professor é denunciado por matar gata de vizinha com machado em Cuiabá

O professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Elias Alves de Andrade, foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPE) em relação à morte de uma gata, que ocorreu no dia 15 de julho, no bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá. A denúncia foi formalizada pela 16ª Promotoria de Justiça Civil de Defesa do Meio Ambiente Natural e inclui acusações de maus-tratos e morte de animal, além de um pedido de reparação de R$ 300 mil por danos ambientais. Imagens de câmeras de segurança mostraram Elias perseguindo a gata, que tentava escapar, e lançando um machado contra o animal, resultando em sua morte. O animal servia como apoio para uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Elias foi reconhecido pela tutora da gata. O professor alegou que o animal estava invadindo sua casa e causando incômodos. Após o incidente, Elias ficou fora de vista por alguns dias, mas quando retornou, acabou confessando o crime à polícia. O promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel enfatizou a relevância de combater a normalização da violência e a importância de a sociedade se mobilizar para proteger os direitos humanos e o bem-estar dos animais.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA