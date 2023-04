Professor faz piada de sexo a alunos de 13 anos em escola e é alertado

Um professor foi advertido após fazer piada sobre sexo numa escola particular na Asa Sul de Brasília. O episódio ocorreu durante aula de Inglês para estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental. A turma é composta, em sua maioria, por alunos de 13 anos.

O professor perguntou se os jovens sabiam o significado das iniciais da marca Adidas. E, em tom de brincadeira, completou: “All day I dream about sex”. Traduzindo: “Todo dia eu penso em sexo”.

O comentário provocou repulsa em parte das alunas, pré-adolescentes. Nem tanto pelo conteúdo, mas por ter partido de um maior de idade e, sobretudo, de um magistrado.

professor adidas

Professor virou alvo da reclamação de alunas ao associar marca de roupas a sexoReprodução

professor

Episódio ocorreu em tradicional escola particular da Asa Sul de BrasíliaReprodução

Quadro negro escola

Professor foi advertido pela direção da escola e se desculpou pelo comentárioReprodução

O caso chegou à direção da escola, que alertou o professor sobre a reclamação das estudantes. O magistrado reconheceu que a piada foi inoportuna e pediu desculpa às alunas.