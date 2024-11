Professor promove aula com exibição do filme “Ainda estou aqui” para alunos da rede estadual no cinema da UFBA

O professor do departamento de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Carlos Zacarias, irá promover a exibição de uma sessão para exibição do filme “Ainda estou aqui” para estudantes do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva na próxima quinta-feira (21), às 14h. A obra estrelada por Fernanda Torres será exibida no Cinema da UFBA, no circuito Saladearte, no bairro do Canela.

O docente afirmou que a ação faz parte do projeto de extensão “História e Memória da Ditadura Militar na Bahia a partir do nome de unidades escolares”. Artur Costa e Silva, que nomeia o colégio estadual, foi o segundo presidente da Ditadura Militar, entre 1967 e 1969, no período em que foi decretado o AI-5.

Zacarias citou que nos últimos anos algumas escolas que homenageavam personagens da Ditadura Militar tiveram o nome alterado. Exemplo do antigo Colégio Emílio Garrastazu Medici, que virou Colégio Carlos Marighella em 2013 e o Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, que virou Colégio Nelson Madela, em 2014.