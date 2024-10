Professora denuncia racismo em campanha publicitária do Cremeb em Salvador

A professora e escritora Bárbara Carine denunciou, neste sábado (12), uma campanha publicitária do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) em Salvador, alegando conteúdo racista. A campanha apresenta a frase: “Uma delas é falsa. Na dúvida, consulte o site do Cremeb”, acompanhada da imagem espelhada de uma mulher negra que representa uma médica.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bárbara Carine afirmou que a campanha não se limita ao alerta sobre falsos médicos, mas reforça estereótipos racistas.