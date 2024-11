Professora do interior baiano é recebida com festa por alunos após acertar tema da redação do Enem

Uma professora de Cipó, no Nordeste baiano, foi recebida pelos alunos com aplausos. Isso porque dois dias antes da prova do Enem, ocorrida no último domingo (3), Maria Ivone das Neves, conhecida como Mary, tinha trabalhado o tema da redação, que foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A docente atua como professora de Língua Portuguesa no Colégio Estadual de Tempo Integral Águas Termais de Cipó.

Segundo a secretaria de educação do estado, Maria Ivone desenvolve “um importante trabalho de educação antirracista com seus alunos e que envolve cinema, esporte, etc”. Conforme o G1, o planejamento das aulas foi elaborado em dezembro de 2023 e começou a ser aplicado em fevereiro deste ano.

A docente ainda frisou que a maioria de seus alunos são pretos ou pardos, o que atestava a importância do letramento racial, para ela, a parte mais significativa do aprendizado. Maria Ivone declarou ainda que está confiante nos alunos, apesar de as notas só serem divulgadas no próximo ano.