Professora que morreu em tobogã escapou ilesa de acidente de carro há alguns meses

Mulher que morreu em um acidente no tobogã de um parque de diversões em São Roque, interior de São Paulo, a professora Luciana Cerri, de 42 anos, escapou ilesa de um acidente de carro há menos de um ano. A história foi revelada por Simone Xavier, amiga de Luciana, em entrevista ao g1.

Segundo Simone, fundadora e diretora do colégio onde a vítima trabalhava, o acidente aconteceu no final de 2022, quando o veículo que ela estava foi atingido por outro carro na Rodovia D. Pedro I em Campinas, e capotou.

“Ela estava parada, foi atingida, e o carro acabou capotando. Mas ela ficou bem, escapou, e agora acontece essa tragédia”, disse ao g1.

Luciana morreu no último sábado (8) enquanto descia em um tobogã com o filho de sete anos no colo. Ao final da descida, segundo o g1, os dois se chocaram contra uma grade e caíram ao chão.

Os dois foram levados a um hospital.

A criança teve lesões no rosto e depois foi transferida para um outro centro de saúde, onde está internada.

Luciana deixou o marido e dois filhos: uma garota de 15 anos e o menino de 7 que se machucou.

Ela foi velada no Cemitério Parque das Acácias, em Campinas, e o sepultamento aconteceu na tarde desta segunda.