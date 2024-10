Professores da Uneb declaram fim da greve após aceitarem acordo com o governo do estado

Entre os fatores apontados, ela destacou a aprovação da itinerância docente e o avanço da promoção docente. Salles também indicou que as discussões em torno da insalubridade dos professores seguem em discussão com o governo.

Os professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) declararam o fim da greve da categoria após aceitarem um acordo com o governo do estado. A finalização da paralisação vem após os professores da instituição realizarem uma assembleia-geral nesta quarta-feira (16), aprovando o fim da greve por 97 favoráveis a 17 contrários. A interrupção dos trabalhos durou 20 dias.

“Temos uma lista grande de professores, nesse momento temos 176 professores na lista buscando promoção docente de uma classe para outra. O governo se comprometeu a apresentar os procedimentos para o próximo ano considerando aspectos desse compromisso, que é desvincular vaga e classe. E quais serão os dispositivos para que haja uma diminuição dessa fila

“A aprovação do pró-itinerante é um fator porque atende uma realidade que é específica da Uneb, é um elemento dessa luta que foi coletiva. Considerando os avanços, o governo afirmou que não conseguiu propor um reajuste maior do que o oferecido, então nós vamos assinar esse reajuste junto com as outras ADs”, completou.