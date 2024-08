Professores de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são os mais bem pagos do país

Levantamento mostra que tanto o valor pago em Mato Grosso do Sul, quanto em Mato Grosso, ultrapassa o piso nacional de R$ 4.580,57. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso lideram o ranking nacional de salários para professores da rede estadual. Conforme levantamento feito pelo Metrópoles, Mato Grosso do Sul oferece remuneração inicial de R$ 12.380,66 por 40 horas trabalhadas, seguido por R$ 7.005,09, em Mato Grosso. Na terceira posição está o Ceará, que repassa aos profissionais da rede R$ 6.465,10 pela mesma carga horária, na fase inicial da carreira.

Apesar de oferecer o melhor salário para os professores do país, Mato Grosso do Sul ocupa a 16ª posição no ranking do ensino médio do IDEB em 2023. Em contraste, Mato Grosso está em 8⁰ no ranking e foi um dos que mais avançou, já que em 2019 amargava a 22ª posição. Em Mato Grosso do Sul, os professores ganham conforme sua qualificação: quanto mais capacitações, maior o salário.

Já em Mato Grosso, está em vigor uma política de valorização profissional que cria a chamada Gratificação por Resultados (GR), e pode pagar até um 14º e 15º salários para professores que atingirem as metas. Na contramão, os estados de Roraima e São Paulo são os que pagam os piores salários. Em Roraima se paga R$ 3.249,87 e em São Paulo R$ 3.014,12.

Confira o ranking: