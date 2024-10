Programa Acredita: Lula anuncia projeto para incentivar microempreendedores

O presidente Lula destacou as transformações que ocorreram no mundo desde sua atuação no movimento sindical, reconhecendo que muitos brasileiros estão optando por empreender em vez de buscar empregos formais. Durante um encontro com micro e pequenos empresários, ele apresentou o programa Acredita, que visa oferecer crédito a beneficiários do Bolsa Família que desejam se tornar Microempreendedores Individuais (MEIs) e também renegociar dívidas de pequenas empresas. Lula enfatizou a necessidade de compreender que uma parcela da população prefere a autonomia de ter seu próprio negócio em vez de depender de um emprego com carteira assinada.

O programa Acredita, que foi lançado em abril e sancionado em outubro, é direcionado a pessoas cadastradas no CadÚnico, trabalhadores informais e pequenos produtores rurais. Para viabilizar essa iniciativa, o governo alocou R$ 500 milhões, oriundos do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Além do Acredita, o governo também implementou o “Desenrola Pequeno Negócio”, que facilita a renegociação de dívidas para MEIs e pequenas empresas que estão inadimplentes. Essa medida visa ajudar os empreendedores a regularizarem suas situações financeiras e a continuarem suas atividades.

Outra iniciativa importante é o Procred360, que incentiva o acesso ao crédito para microempresas e MEIs com faturamento anual de até R$ 360 mil. Essa linha de crédito oferece condições atrativas, com uma taxa de juros que combina a Selic com um adicional de 5% ao ano, tornando o financiamento mais acessível para os pequenos empresários.

