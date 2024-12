Programa Bahia, Minha Casa entrega moradias em Jiquiriçá; governo também entrega escola de tempo integral

A cidade de Jiquiriçá, na região do Vale do Jiquiriçá, foi contemplada, nesta segunda-feira (23), com a entrega de 109 moradias do programa Bahia, Minha Casa, além de uma nova escola de tempo integral e investimentos em infraestrutura. As casas, construídas no Loteamento Nascimento com recursos de R$ 7,8 milhões, atendem famílias afetadas por enchentes e chuvas dos últimos anos.

“Estou muito feliz, hoje realizei o sonho da casa própria. Agora, tenho um lar digno para minha família”, contou, emocionada, a moradora Maria Hilda Rodrigues.

As obras foram executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com a prefeitura de Jiquiriçá.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) frisou a importância da agenda às vésperas do Natal. “É uma alegria imensa estar aqui, praticamente no dia de Natal, cumprindo um compromisso que assumi com o prefeito Cascalho. Viemos entregar algo muito significativo para todos nós. Hoje, entregamos unidades habitacionais para as famílias afetadas pelas enchentes e chuvas de três, quatro anos atrás. É emocionante ver essas pessoas entrando em suas novas casas, com seus filhos, esposos e esposas, emocionadas, chorando de felicidade. Além de celebrarmos uma data tão especial como o Natal, eles, agora, têm a certeza de que estão, finalmente, em um lar que é realmente deles”, destacou.

Também nesta segunda-feira, a cidade de Jiquiriça recebeu a nova Escola de Ensino Infantil de Tempo Integral Luzia Alves Costa, na sede, viabilizada pelo Ministério da Educação (MEC) e prefeitura, com investimento de R$ 4,5 milhões. Foi entregue, ainda, a reforma da praça José Alves da Silva, realizada pela Sedur e a Conder, com recursos de aproximadamente R$ 1 milhão.

Ainda na sede, foi inaugurada a Areninha Society Antônio Jesus Leal (Tonhe da Jega), com grama sintética. O projeto contou com aporte de R$ 987 mil e foi executado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

As comunidades Corte Peixoto e Bom Jesus, localizadas a 19 km da sede, ganharam uma cozinha comunitária. Trata-se de uma ação executada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Na ocasião, Jerônimo ainda autorizou a celebração de diversos convênios entre a Sedur e o município de Jiquiriçá, para promover a melhoria da infraestrutura local. Entre as ações, a revitalização da Praça Beira Rio, com recursos de R$ 1,8 milhões, e a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial no Loteamento Popular Nascimento, no trecho das 109 unidades habitacionais, que receberá R$ 1,1 milhão.

Será realizada, ainda, a pavimentação no acesso à Unidade Básica de Saúde (UBS) e ao Hospital Municipal, na Travessa Coronel Vicente de Jesus, bem como a revitalização e pavimentação com drenagem na ladeira da Pindoba, que contará com, aproximadamente, R$ 1,1 milhão. Também foi assinada a ordem de serviço para que a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), inicie as obras para ampliação e melhorias do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Jiquiriçá-Mutuípe, um orçamento previsto de R$ 8,1 milhões.