Programa de atendimentos ao glaucoma começou nesta quarta (01); saiba mais

Programa de atendimentos ao glaucoma em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (01), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas iniciou o programa de atendimentos voltados ao tratamento de glaucoma na Rua Sagrada Família, número 149, no bairro Bela Vista.

O serviço, que ocorre trimestralmente, é voltado para pacientes já diagnosticados – cerca de 800 teixeirenses possuem glaucoma. Esta é uma doença crônica que provoca lesões no nervo óptico, podendo ocasionar a perda da visão. Apesar de não ter cura, recomenda-se a realização de consultas periódicas para o devido tratamento.

Programa de atendimentos ao glaucoma em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Durante o atendimento com profissional especializado, os pacientes receberam colírios específicos para quem apresenta glaucoma: como esta provoca um aumento na pressão intraocular, a substância presente nos colírios auxilia na redução ou estabilização da pressão intraocular.

Programa de atendimentos ao glaucoma em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

“Seguir corretamente as orientações dos profissionais da saúde auxilia os pacientes com glaucoma a prevenir a cegueira e outros transtornos visuais”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Fernandes, que esteve presente no evento. “A efetividade das ações oferecidas pela gestão dependem, principalmente, da adesão ao tratamento e controle adequado da doença”.

Os teixeirenses que desejam usufruir dos serviços devem ser portadores de glaucoma, marcar seu exame na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima – para a obtenção do guia de solicitação médica – e posteriormente comparecer na Rua Sagrada Família, número 149, no bairro Bela Vista, na data e horário da marcação , portando cópia dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Cartão do SUS (que deve estar cadastrado no município pactuado a Teixeira de Freitas para o programa do glaucoma);

Números de telefone para contato (no mínimo dois contatos);

Receita médica em casos de pacientes que já fazem uso do colírio.

