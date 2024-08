Programa de Sheherazade é marcado por clima ruim e pedidos de demissão

Rachel Sheherazade estreia seu novo programa na Record, o Domingo Record, no dia 18 de agosto. A apresentadora já entrevistou algumas pessoas para a sua atração, como foi o caso do ex-casal Mani rego e Davi Brito. Mas, se em geral parece estar tudo correndo as mil maravilhas, nos bastidores as coisas não estão tão bem assim.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o clima entre a equipe do programa é péssimo. De acordo com fontes, o ambiente é pesado e algumas pessoas chegaram a pedir pra sair da produção porque não aguentavam mais.

Ainda segundo fontes, as pautas também não têm agradado quem está trabalhando no programa. Isso porque elas seriam bastante sensacionalistas e “baixas”. Eita!

Procurada pela coluna, a assessoria da Record disse que não comentará o caso.

Vale lembrar que, como noticiamos na última segunda-feira (12/8), Davi Brito, que deu uma entrevista na semana passada para Sheherazade, não queria gravar com a emissora de jeito nenhum. Mas Rachel decidiu ir à campo, atrás do campeão do BBB em Salvador, e insistiu que ele falasse.

A emissora foi até o campeão do BBB 24 depois do fim do contrato dele com a Globo. Na ocasião, foi pedido que ele falasse sobre Mani Rego, primeira entrevistada da atração. Na época, ela abriu o coração a respeito da relação com o ex-motorista de aplicativo.

Contrariado, Davi aceitou gravar com a jornalista, que não costuma ir diretamente aos entrevistados de seu novo programa. Com Mani Rego, por exemplo, foi apenas uma equipe, sem a apresentadora.

Conforme anunciado em julho, o Domingo Record será uma revista eletrônica com um formato inovador para o público, com reportagens especiais, entrevistas, curiosidades e quadros ao vivo, misturando jornalismo e entretenimento. O programa vai estrear no dia 18 de agosto, às 12h30.