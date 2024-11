Programa Jogadores Anônimos de Salvador tem aumento no número de integrantes após “boom” das apostas digitais e bets

“As bets se tornaram uma endemia que atingiu o Brasil inteiro”. É com esse relato que um jogador anônimo de Salvador indicou o cenário preocupante, após o “boom” das apostas digitais em todo Brasil se transformar não só em um hábito, mas também um vício de muitos baianos.

Conforme levantamento realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), cerca de dois milhões de brasileiros estão viciados em jogos de azar. O transtorno, definido pela dificuldade de impor limites nas práticas em apostar, influenciou no aumento duas vezes maior, ou até três, no número de pessoas que procuram o grupo de Jogadores Anônimos (JA), formato similar a conceitos como o dos Alcoólicos Anônimos (AA), para buscar ajuda.

Diante do contexto, o Bahia Notícias preparou a série de reportagens “Endemia Social: O impacto do vício em apostas na vida dos Jogadores Anônimos de Salvador”, com o intuito de alertar acerca da compulsividade em relação a jogos de azar, cassinos onlines, entre outros do tipo; mostrar como é possível encontrar auxílio; e entender como o ato influencia no cotidiano dos adeptos. Este primeiro conteúdo vai tratar da questão do aumento de pessoas em JA por conta das apostas digitas e esportivas.

O crescimento chega em meio à aprovação do Projeto de Lei 3626/2023, que regulamenta as apostas esportivas on-line no Brasil (veja aqui).

APOIO CONTRA VÍCIO

É em uma sala de um centro comunitário no bairro da Pituba, em Salvador, em uma terça-feira, que pessoas que enfrentam a obsessão por diferentes apostas se reuniram, para mais uma reunião dos Jogadores Anônimos. O grupo é ligado a uma irmandade fundada há mais de 60 anos na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando 13 pessoas se reuniram para compartilhar seus depoimentos. Com o passar do tempo, a “cúpula” foi se espalhando até chegar ao Brasil, onde a primeira reunião aconteceu em 1993, no Rio de Janeiro.

Após a sede na cidade, outras células (filiais) foram criadas no país. A capital baiana pertence à região 23, com sede no RJ, que atende todo o Nordeste, fornecendo materiais, folhetos, entre outros itens utilizados.

Aqui na Bahia, o projeto, denominado de “Sala Salvador”, tem cerca de 18 anos de fundação. As reuniões foram iniciadas em um espaço de uma igreja no bairro da Barra até chegar a um novo local.

Em entrevista à reportagem do Bahia Notícias em anonimato, dois integrantes do grupo de Salvador aceitaram falar sobre a temática. Para Márcio, nome fictício do primeiro membro, pessoas de classe menos favorecidas estão sendo as mais atingidas pelo que eles consideram um “endemia” das bets e jogos digitais.

“O assunto é muito mais sério do que muitas pessoas estão pensando. A gente estava conversando agora pois [as apostas] viraram uma endemia, que atingiu o Brasil inteiro, principalmente as classes menos favorecidas. Porque a pessoa que ganha pouco pensa que tem uma oportunidade de pegar R$ 10 para ver se ganha R$ 100. Mas se ele ganhar R$ 100, ele vai continuar jogando e aí começa o buraco […] É exatamente pela necessidade que a pessoa tem de aumentar a renda”, revelou.

No depoimento do segundo personagem, que vamos chamar de Walter, ele relata que quase 10 pessoas procuram ajuda do programa semanalmente.

“Ultimamente temos recebido por volta de 10 ligações semanalmente de pessoas para integrar o grupo. Convidamos a pessoa para vir para cá, para fazer o que a gente chama de acolhimento, que consiste em entender o problema daquela pessoa, que às vezes vem acompanhada de um parente. Posso dizer que, em média, 7 a 8 pessoas novas por semana nos procuram aqui”, indicou.

Do total atualmente, o integrante informou que cerca de 30 pessoas participam dos encontros semanais. O número é 3 vezes maior do que o registrado antes do crescimento das plataformas digitais.

“Nossa reunião hoje está em volta de 30 pessoas. Não é oficial, porque não há obrigatoriedade. Então não tem um número fixo. Já tivemos reuniões com poucas pessoas, mas hoje também nós estamos com muita gente. 30 pessoas é um número muito grande para você poder ouvir depoimento de todo mundo. Às vezes não temos tempo. Se fizermos as contas de quantas pessoas já nos procuraram e deixaram de participar, passa de 1.000, com grande acréscimo nos últimos tempos por conta das apostas eletrônicas”, explicou.

ACESSIBILIDADE