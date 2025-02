Programa Morar Melhor bate marca de 1,2 mil casas reformadas no bairro de Valéria, em Salvador

Em sua quarta edição no bairro de Valéria, em Salvador, o programa Morar Melhor da Prefeitura de Salvador atingiu a marca de 1.278 casas reformadas. Na última quinta-feira (6), o prefeito Bruno Reis e outras autoridades municipais participaram da solenidade de entrega no bairro.

Agora, mais de 200 residências passaram por intervenções que melhoraram suas estruturas, garantindo mais segurança e tranquilidade para os moradores. Um caso que chamou atenção foi o de Maria Correia, de 75 anos, que mora há 18 anos na Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria, em um imóvel com vários problemas estruturais.

Na casa da idosa foram trocados o telhado e o piso. Além disso, as paredes foram rebocadas e pintadas, e um pequeno muro foi erguido na frente da residência. O banheiro também passou por melhorias, tornando-se mais acessível, com um corrimão ao lado do vaso sanitário, já que a idosa sofre com crises de labirintite.

“O depoimento de Dona Santinha é muito parecido com o de praticamente todas as pessoas que recebem uma casa do Morar Melhor. Mas o dela, em especial, me chamou a atenção por um dia precisar colocar uma capa de chuva dentro da própria casa para não se molhar. Agora, ela tem um banheiro com acessibilidade e uma lavanderia para não precisar lavar as roupas em uma bacia. Além disso, trocamos as portas, as esquadrias e o telhado”, afirmou o prefeito.

“As pessoas estão acostumadas a ver a Prefeitura construindo praças, postos de saúde, asfaltando ruas, instalando iluminação em LED e realizando a coleta de lixo… Mas também batemos na porta da população para dizer: ‘Chegamos! Abra sua porta porque a Prefeitura vai transformar sua vida’”, acrescentou Bruno.