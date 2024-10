Programa Partiu Estágio do Governo do Estado encerra as inscrições na quarta

Os interessados em participar do Partiu Estágio tem até esta quarta-feira (23) para realizarem a inscrição, que é feita exclusivamente pela site do Governo do Estado. O programa oferece 5.541 vagas para estudantes universitários que desejam atuar em órgãos públicos do Estado.

O Edital de Abertura (Nº 002/2024 – Saeb/SRH/DRH) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 20 de setembro e contém todas as regras que regem esta edição do programa.

Dentre as 5.541 vagas deste Edital (Nº 002/2024), 2.194 são para capital baiana e 3.347 para municípios do interior do estado e cidades da Região Metropolitana de Salvador. Nesta edição são oportunidades de estágio para estudantes de 126 cursos universitários, distribuídos entre 65 municípios da Bahia e em 60 órgãos do Estado.

Este é o segundo edital do Partiu Estágio lançado este ano, sendo que no primeiro foram abertas 6.193. Gerido pela Secretaria da Administração (Saeb), o programa foi lançado em abril de 2017 e tem como principal objetivo ofertar oportunidades de estágio para universitários baianos nos órgãos do Poder Executivo estadual.