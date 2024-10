Programação do Outubro Rosa leva palestras, música e sessão de maquiagem para servidoras municipais

Com objetivo de promover o engajamento dos servidores e servidoras municipais em discussões sobre autocuidado e prevenção à saúde da mulher, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) realizou o encontro “Outubro Rosa: Entrelaçando Cuidados”, nesta quinta-feira (17).

Cerca de 100 colaboradores puderam assistir palestras com médicas, psicólogas, além de trocar experiências sobre a conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero. As rodas de conversa se somaram à apresentação do Coral da Cidade de Salvador, sessão de maquiagem e café da manhã.

A programação aconteceu no auditório do órgão, no Dois de Julho, e integra uma série de atividades promovidas pela gestão pública municipal em alusão ao “Outubro Rosa”. A abertura do evento foi marcada pela apresentação do Coral da Cidade, que lembrou clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

Integrante do grupo musical, a servidora e chefe do setor de Carreiras da Semge, Paloma Ayres, fez questão de ressaltar a importância da rede de apoio no processo de cura das mulheres acometidas pelo câncer.

“Muitos companheiros abandonam suas parceiras bem no auge da doença. É muito triste, mas é fundamental dizer às mulheres que, mesmo assim, a rede de apoio existe, que busque a família, os amigos, os grupos de apoio. Existe uma corrente do bem. Olha a gente aqui”, frisou. Após a apresentação musical, as palestras abordaram condições relacionadas à saúde sexual, psicológica e reprodutiva da mulher.

Há um mês, Milena Rodrigues, chefe sistêmica do setor de Educação Coorporativa da Semge, perdeu uma amiga vítima de câncer de mama.

“É uma dor enorme. Sofri muito porque acompanhei de perto. Mas, embora os números de mortes ainda sejam altos, sabemos que prevenção e a identificação em sua fase inicial fazem a diferença para cura. Encontros como esses são fundamentais para dividirmos nossas histórias e ajudarmos umas às outras”, frisou.