Programação dos Largos do Pelô tem forró, samba, pagode e rap 

Diversidade é a marca da programação cultural dos Largos de Pelô e, esta semana, não será diferente. A agenda começa com dois eventos de forró e ritmos nordestinos, nesta quinta-feira (20) e vai até o domingo (23) com shows de samba, pagode, rap e muita mistura de ritmos.

Para quem já está em clima de São João, na quinta (20), acontece o evento Minha Sanfona Toca e Fala, com shows de Lucas Sampaio, Banda Bjú de Milho e participação da cantora Jaqueline Brito, no Largo Pedro Archanjo, às 19h. Neste mesmo horário, acontece o Arraía Pop Zen, no Largo Tereza Batista, um evento do cantor e compositor baiano Alexandre Leão, que receberá como convidados o poeta e cantador Maviael Melo e o cantor e sanfoneiro Dinho Reis para uma noite dedicada à música nordestina. Ambos com entrada gratuita.

Já na sexta-feira (21) tem mais forró, mas tem samba também, em dois eventos gratuitos. No Largo Tereza Batista acontece o Esquenta São João, às 20h; enquanto o Largo Pedro Archanjo recebe o evento SAMBAÊ, comandado pelo grupo Os Intimus, que receberá os convidados Nando Muniz, Alexandre Babilônia e Cinquê Black, às 19h.

O sábado (22) apresenta opções para quem curte samba, rap e pagode. O cantor O Pretinho recebe convidados no evento Sábado Black, no Largo Pedro Archanjo; no Largo Tereza Batista, acontece o RAP Baile com as atrações Di Cerqueira, Wall Cardozo, Áurea Semiseria e Dj DMT; e no Largo Quincas Berro D’Água acontece o Baile de Todas as Cores com Aila Menezes. Os três eventos são gratuitos e começam a partir das 19h.

E no domingo (23), a agenda começa pela manhã, às 11h30, com mais forró, dessa vez, o projeto Forró no Parque, em mais um Tributo a Zelito Miranda, com o forrozeiro Del Feliz e convidados. O evento acontece no Largo Quincas Berro D’Água, e a entrada é gratuita. A programação continua à tarde, com show do cantor PUGAH, às 15h, no Largo Pedro Archanjo, e do grupo Samba Maria, também às 15h, no Largo Tereza Batista. Ambos gratuitos.

SERVIÇO