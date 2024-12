Programe-se: Réveillon terá sertanejo na Esplanada e samba na Prainha

A festa de Réveillon do Distrito Federal tem programação gratuita em quatro locais da capital, com artistas musicais de ritmos variados e apresentações culturais diversas.

Na Esplanada dos Ministérios, por exemplo, a festa começa às 18h desta terça-feira (31/12), com os DJs Ana Ximenes e Cavalher. Mais tarde, o sertanejo domina o palco com os shows de Jiraya Uai, Zé Vaqueiro, Leonardo e muito mais. À meia-noite, a tradicional queima de fogos de artifício colore o céu da área central de Brasília.

Na Praça dos Orixás, a popular Prainha do Lago Sul, a festa começou nessa segunda-feira (30/12) e continua hoje, com as baterias da Aruc e Capela Imperial; Banda Patacori, Joia do Couro e mais. A festa começa às 17h e vai até às 6h.

Na Praça da Bíblia de Ceilândia e no Parque de Exposições de Planaltina também tem festa. Confira a programação completa para esta terça-feira:

Esplanada dos Ministérios

18h: DJs Ana Ximenes e Cavalher

19h: Banda Local – Simão Santos e Banda Artise

20h: Jiraya Uai

21h: Filhos da Bahia

22h30: Zé Vaqueiro

0h: Queima de fogos

0h30: Leonardo

3h: Encerramento

Praça dos Orixás (Prainha do Lago Sul)

17h: Abertura com DJ

18h: Encontro de baterias da Aruc e da Capela Imperial

19h30: Rosemaria e Célia Rabelo

21h: Asé Dudu

22h: Axé e ancestralidade (programação religiosa)

0h: Fogos e tradicional cascata

0h30: Banda Patacori

2h: Joia do Couro

4h: Grupo Cultural Obará

6h: Encerramento

Ceilândia (Praça da Bíblia)

17h: Abertura com DJ

18h: Daniel Beira Rio

19h: Amanda Amaral

20h: DNA Salvador

22h: Pedro Paulo & Matheus

0h: Queima de fogos

0h15: Guilherme Silva

2h: Encerramento

Planaltina (Parque de Exposições)

17h: Abertura com DJ

18h: Banda local

19h: Banda local

21h: Arlon Victor

22h30: Heverton & Heverson

0h: Queima de fogos

0h15: Lucas & Tarso

2h: Encerramento

Trânsito, estacionamento e segurança

Devido ao esquema de segurança montado para a Esplanada dos Ministérios, o trânsito na região será fechado para veículos a partir das 23h45 de segunda (30/12), com previsão de reabertura na quarta-feira (1º/12), após dispersão do público e avaliação das autoridades. A expectativa é de que aproximadamente 200 mil pessoas passem pela área central de Brasília.

As áreas com tráfego bloqueado serão sinalizadas. Nas vias N1 e S1, da Catedral Metropolitana de Brasília até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), não será autorizada a passagem de veículos no período mencionado. Os motoristas poderão, no entanto, trafegar pelas pistas adjacentes (N2 e S2), bem como pela passagem sob a Esplanada que liga as L2 Norte e Sul.

Quem quiser estacionar próximo à área de shows poderá parar nos bolsões dos prédios anexos aos ministérios ou nos setores bancários, de autarquias, bem como na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

O policiamento será reforçado em todos os locais públicos da programação de ano-novo. Os eventos serão monitorados por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 31 órgãos, instituições e agências do governo local nas áreas de segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Além disso, as forças de segurança terão uma base ao lado do Museu Nacional da República. E, antes dos pontos de acesso aos locais dos eventos, policiais farão revistas pessoais no público.

Transporte coletivo

A partir de segunda-feira (30/12), o transporte coletivo será reforçado para atender ao público dos eventos de fim de ano previstos para a área central de Brasília, a Prainha, Ceilândia e Planaltina, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

A linha 103.1, por exemplo, será reativada na terça-feira (31/12). As viagens vão ocorrer até as 2h da véspera de Réveillon e até as 4h do primeiro dia do ano. O coletivo sairá da Rodoviária do Plano Piloto, a partir das 14h, até o Pontão do Lago Sul e retornará pela Prainha.

Na terça-feira (31/12), o metrô funcionará das 5h30 às 23h30, para embarque e desembarque normal. A partir das 23h30, porém, o modal só estará aberto para embarque na Estação Central, com desembarque até as 4h em todas as demais estações.

Por ser feriado, o primeiro dia do ano (1º/1) terá ônibus em circulação nos mesmos horários dos domingos. No caso do metrô, o sistema não vai operar na data.