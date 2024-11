Projeto Abba Pai lança Natal Solidário e fanfarra social com crianças em Penápolis (SP)

O Projeto Abba Pai, de Penápolis (SP), liderado pela pastora Grazi, lança seu Sétimo Natal Solidário para arrecadar brinquedos, panetones e guaranás destinados a 200 famílias de baixa renda. A campanha, que acontece entre 1º de novembro e 21 de dezembro, conta com o apoio da comunidade e visa proporcionar um Natal mais feliz e solidário para crianças e adultos em situação de vulnerabilidade.

Um destaque do projeto é a fanfarra social, composta por 72 crianças e adolescentes que, através da música, desenvolvem autonomia e confiança. A iniciativa de musicalização, realizada de forma voluntária, é um símbolo de transformação e união, reunindo jovens para construir um futuro com mais oportunidades.

O Projeto Abba Pai é mantido por doações e parcerias, e convida a todos para apoiar essa causa. Interessados em contribuir podem entrar em contato pelo WhatsApp: (18) 99162-9382 e tornar-se padrinhos desse lindo projeto.

