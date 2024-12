Projeto da AL-BA quer “batizar” rodovia que liga Itabuna e Ilhéus com nome de ex-governador baiano; saiba mais

O deputado estadual Roberto Carlos (PV) protocolou um projeto de lei para nomear a rodovia estadual BA-064, que está sendo construída para ligar os municípios de Itabuna e Ilhéus. No PL publicado na terça-feira (10), o parlamentar sugere que a rodovia se chame “Governador Roberto Santos”, em referência ao ex-governador da Bahia entre 1975 e 1979, Roberto Figueira Santos (1926-2021).

Além de chefe do Executivo do estado, Roberto Santos também foi deputado federal após a redemocratização do Brasil, atuando como deputado federal pelo PSDB entre os anos de 1995-1999, e ministro de saúde no governo de José Sarney, entre 1986 e 1987. Ele também é filho de Edgar Santos (1894-1962), ex-ministro da Cultura, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e patrono da Academia de Medicina da Bahia.

Na justificativa, Roberto Carlos citou que a estrada ainda não possui denominação e citou o legado que teria sido deixado por Roberto Santos durante seu período na política baiana.

“Deixou-nos um legado importante, o que se faz justa a referida homenagem, visto que a estrada em questão não possui denominação, oportunidade para que sejam valorizadas as pessoas que puderam contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Sendo assim, tomo a liberdade de apresentar para a apreciação desta Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei como forma de prestarmos uma justa homenagem à memória desse ilustre cidadão baiano diante do nosso reconhecimento pela sua história e trabalho”, disse o deputado.

As obras para a construção da rodovia foram iniciadas em 2022 e possuem previsão de entrega em 2025. Segundo boletim do governo do estado, as construções estão 80% concluídas.