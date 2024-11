Projeto de Lei pede instituição do Dia Nacional da Axé Music; saiba mais

Os 40 anos da Axé Music podem ser celebrados com a instituição do Dia Nacional da Axé Music, projeto de lei que foi levado para a Câmara dos Deputados para o reconhecimento de um dos principais movimentos musicais da cultura brasileira.

A proposta foi apresentada no último dia de outubro pela deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), que sugere o dia 1º de fevereiro como a data a ser marcada no calendário de forma oficial para celebrar o movimento musical, já que é neste mês que costuma ter início as festividades carnavalescas.

Na justificativa do PL n.4187/2024, Lídice pontua que o ritmo criado na Bahia “tem sido um elemento central do Carnaval de Salvador, um dos maiores e mais conhecidos eventos culturais do Brasil”. A deputada cita nomes como Luiz Caldas, considerado o pai do Axé, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Psirico e Léo Santana como destaques da geração.

De acordo com Lídice, a criação de uma data exclusiva para lembrar o movimento musical “contribuirá para a valorização e preservação da Axé Music como uma manifestação cultural vital e um símbolo de identidade e resistência da cultura baiana, celebrando também sua rica história e seu impacto contínuo na cultura e na música brasileira”.