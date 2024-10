Projeto Dragon Boat de Salvador promove ação de prevenção ao câncer de mama e abre vagas para novos participantes

Na próxima quarta-feira (30) as turmas do Projeto Dragon Boat de Salvador, que realizam suas atividades no Dique do Tororó, receberão às 8h uma equipe de profissionais de saúde. A visita faz parte do calendário do Outubro Rosa, campanha nacional voltada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, e inclui orientações sobre cuidados com o corpo e exames preventivos. A ação é promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Em sua segunda edição, o projeto atende 528 participantes em Salvador, Camamu, Paulo Afonso e São Félix, incluindo crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mulheres em tratamento contra o câncer de mama. No núcleo de Paulo Afonso, por exemplo, 30 mulheres diagnosticadas com a doença são atendidas, enquanto Salvador, Camamu e São Félix somam outras 13 mulheres que enfrentam a condição.

Para quem deseja iniciar no esporte, o núcleo de Salvador ainda conta com vagas. As inscrições são gratuitas e realizadas no próprio Dique do Tororó, nos horários das aulas: 8h e 9h (segunda a quinta-feira) e 15h (terças e quintas). É necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico. As inscrições seguem até que todas as vagas sejam preenchidas.