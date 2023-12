Projeto educacional debate antissemitismo com alunos de escolas estaduais de São Paulo

O projeto educacional “Antissemitismo: Passado, Presente e Futuro”, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em parceria com a ONG StandWithUs Brasil, inaugurou a proposta de levar a estudantes das escolas estaduais informações sobre o tema e premiou, nesta terça-feira, 12, alunos que escreveram redações em diferentes formatos sobre o tema. O antissemitismo é um termo utilizado para designar o preconceito xenofóbico contra povos de origem semita, em especial os judeus. O objetivo da iniciativa, que contou com a participação de mais de 2.000 estudantes, é levar a mensagem do respeito e tolerância aos mais diversos setores da sociedade, com o entendimento de que algo semelhante ao passado sombrio enfrentado pelo povo judeu jamais volte a acontecer e que é inconcebível nos dias atuais que ainda exista preconceito e racismo. Os estudantes tiveram a oportunidade de ouvir relatos de sobreviventes do holocausto durante a atividade desta terça e o sobrevivente Gabriel Waldman, de 85 anos, enviou uma mensagem em entrevista à Jovem Pan News.

“Nunca mais. Nunca mais com nenhuma raça, com nenhum povo e nenhuma religião. Nunca mais. O que aconteceu daquela vez pode acontecer de novo”, afirmou Gabriel. Hannah Nusbaun, que é coordenadora do Centro de Educação e Memória do Holocausto da StandWithUs Brasil, afirma que o projeto não se resume ao antissemitismo: “A intenção é usar a história da discriminação contra os judeus como um fio condutor para falar sobre outros tipos de discriminação. Quando a gente fala sobre o holocausto, é importante falar sobre outros grupos étnicos perseguidos pelo regime nazista”.

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, falou sobre a importância de inserir essa discussão nas escolas: “Temos aqui centenas e centenas de alunos escrevendo redações, poesias, trabalhos e estratégias para realmente combater o racismo. É muito bonito ver a participação dos jovens, o resultado é muito positivo e provavelmente a gente vai fazer novas edições”. A estudante Giovana Reis, do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Oswaldo Aranha, também deu seu depoimento sobre a experiência: “Contribui com produções textuais, tive a chance de escrever poemas, redações e cartas. No caso, eu ganhei a carta. Foi muito legal expor isso de forma textual, nas palavras”.

Leia também

Com participação de famosos, movimento cria broches em protesto contra ataque do Hamas



Protesto em Londres contra antissemitismo reúne Boris Johnson e outras milhares de pessoas



*Com informações do repórter Daniel Lian