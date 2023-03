Projeto exibe mais de 10 produções audiovisuais feitas por jovens do DF

O projeto Luz, Câmera, Expressão reuniu jovens de 18 a 29 anos e ofereceu oficinas voltadas a especializações na área do audiovisual 15/03/2023 23:35, atualizado 15/03/2023 23:35

Divulgação

O projeto Luz, Câmera, Expressão, do programa Jovem de Expressão, fará um evento com a exibição mais de 10 produções audiovisuais inéditas e feitas por jovens do Distrito Federal. Entre 16 e 18 de março, no espaço do Jovem de Expressão, em Ceilândia, a programação irá comemorar o encerramento de mais um ciclo do curso.

Além da exibição de filmes, o projeto promoverá uma programação com atividades formativas, rodas de conversa e shows.

Realizado no último ano, o Luz, Câmera, Expressão ofereceu a jovens de 18 a 29 anos dois ciclos de oficinas, com uma carga horária total de 3 meses e 54 horas. Durante o projeto, foram ofertadas aos participantes 14 modalidades de cursos de longa duração e 10 workshops gratuitos voltados a especializações na área do audiovisual.

As produções que serão exibidas durante o evento participarão de mostras competitivas com premiações.

Veja a programação completa:

16/03

10h às 15h - Oficina de Edição de vídeo com Ada Oliveira14h às 18h - Oficina de sonoplastia Fernando Gutierrez18h - Abertura oficial20h - Mostra Cine de Expressão 202121h - Show com Nega EveApresentação dos filmes produzidos pelo projeto Cine de Expressão em 2021:

Eu era o Lobisomen da Cei – DF, 2021, 17min, Direção Suellen BatistaRebele-se – DF, 2021, 22min, Direção WellyO Afeto das Trancinhas – DF, 2021, 12min, Direção Barbara CamposO Quinto Monumento – DF, 2021, 18min, Direção Miguel Leujin17/03

10h às 15h - Oficina de Cinema Vertical com Victor Ribeiro17h às 18h - Mostra Filmes de plástico– Nada – MG, 2017,27min, Direção Gabriel Martins– Rapsódia para o homem negro – MG, 2015, 24min, Direção Gabriel Martins15h às 17h - Debate O Futuro dos Festivais de Cinema Independente18h - Debate INserção na tela20h - Mostra Videoclipes Jovem 202220h30 - Palestra Não somos Invisíveis com Helder Fruteira22h - Show com DuBluVideoclipes a serem exibidos:

Tarzan – 13K – Direção Alana DutraKizumba – Selva – Direção Priscila PereiraÍndio feat Fugazzi – Vinte e Três – Direção Wendella AlvesMiragem de Ravena – Direção Luis Felipe18/03

10h às 15h - Oficina de Cenotécnica com Walisson Barba8h às 12h - Oficina Departamento de foto: conhecendo os equipamentos nos estúdios Tao e Frame, facilitador Gabriel Brito14h - Debate Cinema Delas16h - Debate Mercado audiovisual18h - Mostra Luz, Câmera e Expressão 202219h40 - Premiação20h30 - Show com Índio e Fugazzi21h30 - Show com KliffApresentação dos filmes produzidos pelo projeto Luz, Câmera, Expressão em 2022:

1 para não, 2 para sim – DF, 2022, 16 min, Direção Nico de SouzaO sol desapareceu – DF, 2022, 15min, Direção Pedro MedeirosMaria – DF, 2022, 10min, Direção Vinicius AlexandreLevei meu monstro para passear – DF, 2022, 11min, Direção Larissa CostaCeinfluencer – DF, 2022, Direção Rafa Soul