Projeto Periferia do Futuro anuncia curso para trancistas em Salvador

Segundo Carlos Cruz, presidente do projeto, objetivo é beneficiar as comunidades locais com oferecimento de capacitação profissional

A Bahia foi o local escolhido pelo modelo e empreendedor Carlos Cruz para a realização das atividades do projeto “Periferia do Futuro”, que recentemente completou um ano de atividades no estado baiano. Com objetivo de atender o público entre 16 e 70 anos, a iniciativa destaca a criação de um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedor ao oferecer acesso a recursos, formação, networking e oportunidades de crescimento.

Nos dias 2 e 3 de setembro, o projeto destaca na programação um curso profissionalizante de Trancista, para contribuir com a formação de renda dos participantes do projeto. “Nosso objetivo é beneficiar as comunidades locais oferecendo capacitação, unindo moda e educação para salvar vidas e reduzir a violência juvenil”, resume o idealizador e presente do projeto, Carlos Cruz.

O curso será realizado na nova sede do Periferia do Futuro, na cidade de Salvador, em parceria com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM). Segundo Carlos Cruz, a profissão de Trancista é reconhecida como uma força econômica significativa nas periferias e que na maioria das vezes sustenta famílias e passa de geração para geração.

“A iniciativa promove um crescimento eficaz na empregabilidade, com a capitação e o impulsionamento dos alunos para oportunidades em castings de eventos, desfiles e atividades artísticas, alinhadas com a missão do Periferia do Futuro de direcionar pessoas para o mercado de trabalho”, finaliza o presidente.

A iniciativa conta com apoio fundamental de diversas empresas, como a “Ser Mulher”, com a doação de todo material necessário para a realização do curso, o “MGM Comércio e Indústria”, com o fornecimento das camisas para os participantes, a “Cebolas Petiscaria”, com a contribuição da alimentação para os envolvidos, e o “Studio Maraviguel”, liderado por Gleycieley Santos que será responsável pelas palestras que envolvem a programação dos cursos.

O projeto

“O projeto surgiu pela minha constatação e conhecimento à carência de oportunidades enfrentada pelas pessoas que vivem nas periferias brasileiras. Trata-se de regiões que são sinônimos de resistência e criatividade, onde as comunidades se fortalecem diante de adversidades e encontram maneiras inovadoras de enfrentar os desafios”, pontua o idealizador e presidente do projeto, Carlos Cruz.

As atividades previstas no projeto interseccionam diversas formas de expressões artístico-culturais que serão aliadas ao fortalecimento das identidades locais das periferias, com intuito de fortalecimento à questão da Educação e da Economia. “Ao reconhecermos e apoiarmos projetos de incentivo como este, podemos oferecer um espaço-tempo para a ressignificação dessas histórias de vidas. Ao mostrar às pessoas que suas identidades, talentos e aspirações são valorizadas, a proposta Periferia Do Futuro fortalece a confiança e a autoestima dos participantes, ressignificando sua visão de si mesmos e de suas potencialidades”, explica Cruz.

Segundo o presidente do projeto tem o intuito de ressignificar e oportunizar esses espaços, através de cursos de Maquiagem, Tranças, Modelo e Manequim, Costura e Dança, com foco na transformação, no aprendizado e no fortalecimento das identidades dos moradores da periferia. “Nossa missão será combater as desigualdades presentes nas periferias, além de valorizar e potencializar a riqueza cultural, as habilidades e os talentos dessas comunidades”, finaliza.

Para mais informações sobre o projeto, acesse o site https://periferiadofuturo.com.br/

