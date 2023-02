Projeto Pôr do Sol faz homenagem a Moraes Moreira na Castro Alves

O cantor e compositor Moraes Moreira será o grande homenageado do Projeto Pôr do Som, que acontece na Praça Castro Alves. O ponto alto acontecerá neste domingo (19), a partir das 18h, com o cantor Davi Moraes, filho do artista, que se apresenta com Moreno Veloso, Baby do Brasil e Márcia Castro. Este será o primeiro Carnaval sem Moraes, que nos últimos anos se apresentou no Pôr do Sol.

Davi Moraes publicou nas redes sociais dele uma referência feita pelo pai sobre a importância da Praça Castro Alves. “Aqui é o centro nervoso do Carnaval da Bahia”. Neste ano, o Pôr do Sol é mais um projeto da iniciativa Cole no Centro, que visa reposicionar a festa no Centro Histórico de Salvador. A agenda de apresentações começou na sexta-feira (17), com a banda Afrodisíaco, e vai até terça-feira (21), último dia oficial da folia.

Neste sábado (18), o amigo Paulinho Boca de Cantor também fará uma homenagem ao companheiro de Novos Baianos, com o show Moraes Moreira – Novos Baianos e o Carnaval. “Eu cantarei os grandes sucessos carnavalescos do Moraes e clássicos dos Novos Baianos, que fazem parte do meu repertório. Convivi mais de 50 anos com meu amigo irmão, parceiro de música e de vida, Moraes Moreira”, disse.

“Poder homenageá-lo no Carnaval da Bahia me emociona muito, é mais do que merecido, não só como primeiro cantor de trio, esse título que ele honrou muito, mas também por suas músicas. O carnaval mudou depois que Moraes Moreira começou a criar os seus hits. Ficou com mais poesia, com mais qualidade musical. Ele é poeta das multidões sem cantor”, completou Paulinho Boca.

Na segunda-feira (20) tem Pitty e na terça-feira (21), fechando a programação, Os Gilsons. O cantor Pierre Onassis, que abriu os shows na sexta-feira, com o Afrodisíaco, ressaltou ser uma honra participar do Carnaval de Salvador, da terra que o fez artista. “Em particular, poder me apresentar na Castro Alves, que é um lugar de excelência, referência mundial, onde o Carnaval tem um brilho maior, é uma honra grande”, declarou.

Veja a programação do Pôr do Sol na Castro Alves:



Sábado (18)

18h – Paulinho Boca de Cantor

Domingo (19)

18h – Tributo a Moraes Moreira com Davi Moraes convidando: Baby do Brasil, Moreno Veloso, Márcia Castro

Segunda (20)

18h – Pitty

Terça (21)

18h – Os Gilsons

