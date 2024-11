Projeto pretende transformar muro da Casa da Cultura de Saubara em obra de arte

O projeto “Cores do Recôncavo” está revitalizando a Casa da Cultura de Saubara com um mural vibrante e inspirador. A iniciativa, realizada pelo Instituto Popular do Recôncavo (IPR), a entrega do painel será na sexta-feira (22). Além disso será ofereceria uma oficina a Oficina de desenho e pintura Cores do Recôncavo no sábado (23), o projeto será finalizado na Casa da Cultura de Saubara.

O artista plástico JMarcos criou um painel que celebrando a cultura do Recôncavo baiano, retratando o samba de roda, as casas típicas e a vida cotidiana da região. A obra promete transformar o muro da Casa da Cultura em um ponto de referência revitalizado para a comunidade e os visitantes.

“O projeto ‘Cores do Recôncavo’ surge como essa proposta de impulsionar o desenvolvimento turístico e cultural de Saubara e ser um catalisador de desenvolvimento econômico. Nossos projetos têm potencial de gerar impactos profundos para a comunidade, como o aumento do fluxo de visitantes e criando novas fontes de renda e emprego para a população local”, explicou o fundador e diretor do Instituto Popular do Recôncavo (IPR), Luan Peres.

A ação conta com o apoio do Governo da Bahia e da Prefeitura de Saubara. A iniciativa é um exemplo de como a arte e a cultura podem ser ferramentas importantes para o desenvolvimento social e econômico de uma região.