Projeto que capacita jovens na área da beleza é inaugurado no DF

O projeto Geração Pro, que capacita jovens gratuitamente como cabeleireiros, foi inaugurado nesta segunda-feira (4/11) no novo polo de educação profissional do shopping Conjunto Nacional. O objetivo é que jovens de 16 a 35 anos tenham acesso a formação e ingressem no mercado de trabalho.

O Geração Pro é uma parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) com a multinacional de beleza L’Oréal Produtos Profissionais.

O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de maior mercado de beleza do mundo, segundo pesquisa da Euromonitor International. Esse indicador mostra há espaço para qualificar profissionais aptos para atuar no setor. Monica Araújo é professora responsável pelo setor de beleza do Senac-DF e ela explica que o curso básico é a porta de entrada para um mercado promissor e que necessita que de mão de obra qualificada.

“O aluno vai aprender a receber o cliente no salão, a higienizar, hidratar, nutrir, secar e modelar o cabelo. Ele vai ter acesso também a outros processos do trabalho do cabeleireiro e do auxiliar também. Então, o aluno vai poder sair do curso fazendo um curso básico bem feito e completo, de forma que já saia apto para atuar em qualquer salão de beleza”, explica a educadora.

Para o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, o Geração Pro é uma iniciativa marcada por inclusão, diversidade e profissionalização de muitos jovens, garantindo profissionais qualificados e prontos para somar ao mercado de trabalho. Além disso, significa um marco profissional para a capital federal.

“O Polo de educação profissional e beleza do conjunto nacional é um marco para Brasília e pro Brasil. É a primeira vez que a marca L’Oréal, uma das fabricantes mais importantes de beleza do mundo, faz parceria para curso exclusivo para formar jovens para o mercado da beleza e permitir que as pessoas sonhem com a profissionalização desse setor. O projeto é a valorização do segmento de beleza, um marco que veio para ficar e vai fazer história na área profissional que representa mais de 25.000 CNPJ no Distrito Federal.”

Inscrições

Para os jovens de 16 a 35 anos que tenham interesse no curso, podem obter mais informações no site do Senac-DF. Em breve serão disponibilizadas novas vagas para o segundo ciclo, que está programado para começar em 20 de janeiro de 2025.

Ao todo, 90 vagas são distribuídas em seis turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Metade das vagas cumprem o papel social de oferecer oportunidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. As vagas são reservadas para pessoas de famílias em situação de pobreza; mulheres vítimas de violência doméstica; mulheres que sejam chefes de família; pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e pessoas LGBTQIA+.