Projeto que proíbe celular em sala de aula será entregue em outubro

O Ministério da Educação (MEC) entregará, em outubro, um projeto de lei que planeja proibir o uso de aparelhos celulares em sala de aula de escolas públicas e privadas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em evento no Ceará que o assunto tem sido discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estamos preocupados com as escolas e não só para a questão das bets, também para outros usos indevidos na escola, (a medida) é proibir o celular. Estou propondo ao presidente da República encaminhar um projeto de lei ao Congresso proibindo o uso de celular em sala de aula.”

A fala do ministro foi feita em Fortaleza. Santana participava da cerimônia de emissão da ordem de serviço para a implantação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Ceará.

No próximo mês, quando é celebrado o Dia do Professor, no dia 15, deve ser lançado um pacote de medidas para a área de educação.

