Projeto que proíbe venda de bebidas alcoólicas em estádios é aprovado na Câmara

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe distribuição e porte de bebidas alcoólicas durante jogos de futebol no Brasil. A proposta, que altera a Lei Geral do Esporte, segue em discussão na Câmara.

Até então, a regulação de vendas de bebidas alcoólicas em estádios é estruturada de acordo com leis estaduais. O projeto aprovado é do deputado Delegado da Cunha (PP-SP), ao Projeto de Lei 4272/19.