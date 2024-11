Projeto que recupera sorrisos de vítimas de violência terá nova edição

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lançou, nesta quinta-feira (31/10), a terceira edição do projeto Reconstruindo Sorrisos. Promovido pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal e o Instituto de Desenvolvimento Social Omni, a iniciativa oferece tratamento odontológico gratuito para vítimas de violência doméstica que sofreram danos dentários.

Os atendimentos e as capacitações itinerantes começam na próxima segunda-feira (4/11) e vão ocorrer durante 12 semanas. Com a meta de atender gratuitamente a 600 mulheres, o Reconstruindo Sorrisos deve efetuar 3 mil procedimentos odontológicos, de acordo com a necessidade de cada paciente assistida. Além disso, serão oferecidos cursos de capacitação, com carga de 20 horas e certificação, nas áreas de gastronomia, beleza e estética.

“Esse programa trata da oportunidade de uma mulher ressignificar a vida. Muitas delas foram vítimas de violência, estão nessa condição de vulnerabilidade há muitos anos e, [com o projeto], a gente reconstrói o sorriso, a autoestima e ainda as capacitamos para reinserção no mercado de trabalho”, destacou a governadora em exercício.

Entre as regiões com atendimentos previstos estão Planaltina, Arapoanga e Sobradinho. Os serviços incluem tratamentos odontológicos especializados para a reconstrução de dentes, consultas, procedimentos de restauração e oferta de próteses dentárias.

“Esse projeto será um programa no Distrito Federal. As boas ações devem permanecer. Vamos dar capacitação para essas mulheres e autonomia econômica, para que elas não dependam economicamente de homem algum”, comemorou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Entre os cursos disponíveis para as mulheres atendidas haverá: confecção de pães e biscoitos; confeitaria e doces; pizzaiolo e salgados; marmitaria; extensão de cílios; design de sobrancelhas; maquiagem; estética; e vendas.

“Como, agora, esse projeto vira um programa de Estado de nosso governo, teremos condição de catalogar essas mulheres, para que tenham prioridade no atendimento. Primeiro, serão recebidas as vítimas de violência doméstica; em um segundo momento, aquelas em situação de vulnerabilidade social”, completou Celina.

Presente à cerimônia de lançamento, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) defendeu a iniciativa: “As mulheres que passam por esse projeto carregam sorriso no rosto e diploma na mão de capacitação profissional, para reconstruir a própria vida, para que possamos dizer que vamos construir uma sociedade em que não tenhamos dor por sermos mulheres”.

Inscrições

As inscrições para o projeto podem ser feitas pelo site oficial (reconstruindosorrisosdf.com.br) ou presencialmente, nos locais onde vão ocorrer os atendimentos.

Confira as datas e os locais das etapas:

Etapa 1 (4 a 8/11) – Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nº 13 (Planaltina/DF)

Etapa 2 (11 a 15/11) – Condomínio Estância Mestre D’Armas III, Módulo 3 (Planaltina/DF)

Etapa 3 (11 a 15/11) – Setor Residencial Leste, Buritis IV, Q. 18 (Planaltina/DF)

Etapa 4 (18 a 22/11) – SH Vale do Amanhecer/Condomínio do Vale do Amanhecer, AE 1, Bloco C, Sala 3/4 (Planaltina/DF)

Etapa 5 (25 a 29/11) – BR-479/DF-250, São José Rural (Planaltina/DF)

Etapa 6 (2 a 6/12) – Núcleo Rural Taquara, Agrovila do Núcleo Rural de Taquara (Planaltina/DF)

Etapa 7 (9 a 13/12) – Módulo A, Lt. 4A, SH Mestre D’Armas, DVO (Planaltina/DF)

Etapa 8 (16 a 20/12) – SH Mestre D’Armas, Condomínio Cachoeira, Vila Nossa Sra. de Fátima (Planaltina/DF)

Etapa 9 (6 a 10/1) – SH Nova Colina/Condomínio Novo St. de Mansões Sobradinho, Q. 4, S/N (Sobradinho/DF)

Etapa 10 (13 a 17/1) – DF-335, Km 10,8 Norte, NR Sarandy, Quadra Poliesportiva (Planaltina/DF)

Etapa 11 (20 a 24/1) – DF-130, Km 11, Rajadinha 2, Rua 8 (Planaltina/DF)

Etapa 12 (27 a 31/1) – Avenida Erasmo de Castro, Residencial Sandray, Rua B, Nº 22 (Arapoanga/DF)