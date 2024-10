Projetos culturais são contemplados com R$ 110 milhões em editais da Política Nacional Aldir Blanc na Bahia

Durante evento em Salvador, nesta quarta-feira (16), o governador Jerônimo Rodrigues anunciou a abertura de 29 editais da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab Bahia) para o incentivo e apoio de mais de mil projetos culturais em todos os 27 Territórios de Identidade da Bahia. Serão investidos R$ 110 milhões no financiamento de projetos, construção, manutenção, ampliação de equipamentos culturais, aquisição de bens e a criação de CEUs de Cultura e Centros Culturais Indígenas.

Os editais da Pnab abrangem sete segmentos: Fomento às Artes, Identidades e Saberes, Formação, Patrimônio, Economia Criativa, Livro, Leitura e Literatura, e Cultura em Toda Bahia. Os agentes culturais baianos podem se inscrever gratuitamente nos editais, que ocorrerão de 17 de outubro a 15 de novembro, pelo site www.bahiapnab.com.br.

Juntos, os editais da Pnab somam um investimento total superior a R$ 500 milhões até 2027. Para 2024, R$ 110 milhões serão direcionados a ações públicas, incluindo editais e chamamentos de fomento direto, bem como a construção, manutenção e ampliação de espaços culturais e aquisição de bens culturais.

Mais de 65% desse investimento (R$ 71 milhões) será destinado ao lançamento dos 29 editais, garantindo suporte à diversidade cultural do estado. “A gente está contemplando todas as riquezas da política cultural da Bahia. A parte do Estado foi feita, que é a de cadastrar no edital e recepcionar o recurso. São R$ 110 milhões do Estado e R$ 110 milhões dos municípios por ano, durante cinco anos. É R$ 1,1 bilhão movimentando a economia só com a Aldir Blanc”, reforçou o governador Jerônimo Rodrigues.

Dentre os projetos contemplados, destacam-se iniciativas para o Movimento Hip-Hop, com editais específicos de premiação e fomento, a premiação de quadrilhas juninas e o apoio à manutenção de espaços culturais periféricos, afro-brasileiros e indígenas. Haverá, também, suporte para blocos e agremiações de matrizes africanas, afoxés e outras entidades culturais com atividades ao longo do ano.