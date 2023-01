Promotores do MPRJ descartam reabertura do caso de rachadinha de Flávio

Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro descartam a reabertura das investigações contra Flávio Bolsonaro sobre o suposto crime de peculato, conhecido como rachadinha, em seu então gabinete da Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro.

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, reconduzido nesta terça-feira (17/1), pediu a anulação da denúncia em maio de 2022.

Mattos alegou, na época, que as provas usadas para denunciar o filho do presidente Jair Bolsonaro foram anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em agosto e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro de 2021, e, por isso, pediu a anulação da denúncia.

A investigação só poderia ser retomada a partir de uma das únicas provas consideradas válidas: um relatório do Coaf que identificou movimentações financeiras atípicas nas contas de assessores de Flávio Bolsonaro. O que, até agora, não foi.

A defesa de Flávio, contudo, alega que, para reiniciar as investigações, o MP teria que representar por novas quebras o que, segundo a advogada Luciana Pires, significa perpetuar o “vício das provas ilícitas”.