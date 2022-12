Promotoria de Nova York investiga filho de brasileiros eleito deputado

A promotoria do estado de Nova York anunciou que iniciou investigação contra o George Santos, filho de brasileiros eleito deputado nos Estados Unidos. Ele confessou ter mentido para os eleitores sobre o próprio currículo.

Em entrevista ao jornal americano New York Post, George reconheceu não ter contato a verdade durante a campanha, apesar de considerar que isso não o imperiria de exercer bem a função.

“As numerosos invenções e inconsistências associadas ao congressista eleito George Santos são impressionantes. Os residentes do condado de Nassau e de outras partes do terceiro distrito devem ter um representante honesto e responsável no Congresso”, afirmou a procuradora Anne T. Donnelly em um comunicado publicado pela NBC News.

Santos conquistou uma vaga de deputado pelo distrito de Nova York em novembro, após derrotar o democrata Robert Zimmerman. Filho de mãe fluminense e pai mineiro, ele é o primeiro parlamentar abertamente gay eleito pelo Partido Republicano.

A biografia profissional de Santos foi questionada no início deste mês, após uma reportagem do The New York Times revelar que ele incluiu informações falsas sobre as formações acadêmica e profissional na campanha.

Ao contrário do que disse anteriormente, o filho de brasileiros não se formou na universidade Baruch College em 2010. Ele admitiu que não fez ensino superior, tampouco trabalhou no Citigroup e no Goldman Sachs, empresas que colocou como experiências profissionais.