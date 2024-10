Promotoria denuncia policiais que roubaram e pediram propina a motorista de carro de luxo

O Ministério Público apresentou uma denúncia contra dois policiais militares, acusando-os de fraude processual e concussão em um incidente que ocorreu na região metropolitana de São Paulo. O caso envolve a abordagem de um motorista de um carro de luxo, durante a qual os policiais supostamente roubaram um relógio avaliado em R$ 5.000 e R$ 1.600 em espécie. Além disso, teriam exigido uma propina de R$ 2.000 do motorista. O episódio aconteceu em Caieiras, sob a alegação dos policiais de que o veículo estava ligado a um caso de estelionato.

Durante a abordagem, os agentes intimidaram o motorista, com um deles solicitando a quantia de R$ 2.000, que a vítima afirmou não ter. Em resposta, os policiais ordenaram que o homem retirasse o relógio e o colocasse na porta do carro, apropriando-se do objeto e do dinheiro que estava em uma bolsa. Além disso, os policiais ameaçaram o motorista com armas de fogo e impediram que as câmeras corporais registrassem a ação. Posteriormente, enviaram mensagens ameaçadoras via WhatsApp e permaneceram nas proximidades da residência da vítima, aumentando a intimidação.

A promotoria da Justiça Militar está acompanhando o caso de perto, com a investigação ainda em andamento. O Ministério Público destacou a gravidade das ações dos policiais, que abusaram de sua posição de autoridade para intimidar e extorquir o motorista.

*Com informações de Anthony Wells

*Reportagem produzida com auxílio de IA