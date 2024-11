Protagonista de Mania de Você assume namoro com colega de elenco

Gabz, protagonista de Mania de Você, assumiu o namoro com o ator Jaffar Bambirra, seu colega de elenco na trama. Ao ver imagens de Jaffar durante sua participação no Mais Você na manhã desta terça-feira (12/11), ela declarou carinhosamente: “É o príncipe, não tem jeito. Beijo, meu amor, te amo”.

A atriz, que interpreta a protagonista Viola no folhetim da Globo, também contou como o relacionamento começou.

“A gente se conheceu na novela. Sou uma mulher fiel pra caramba. A gente se conheceu na novela e foi se aproximando”, contou Gabz. Na trama de João Emanuel Carneiro, o ator vive o personagem Iberê, que trabalha com Mavi (Chay Suede), par romântico de Viola.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Gabz e Jaffar Bambirra 2 de 3 Viola (Gabz) Foto: Globo/Divulgação 3 de 3 Gabz Reprodução

Vale destacar que os rumores de que os dois viviam um romance surgiram ainda na época do lançamento da novela e se intensificaram no início de novembro, quando ela deixou uma marca de beijo no cangote do ator.

Em uma festa de Halloween, os dois escolheram se caracterizar como Bebel e Olavo, icônico casal de Paraíso Tropical (2007), evidenciando que estavam juntos.