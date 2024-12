Protesto cobra informações sobre internos de presídio alvo de invasão na Bahia

Um protesto de detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, nesta terça-feira (17), cobrou informações da direção da unidade prisional sobre os detentos custodiados no local.

Desde a fuga dos 16 internos, na última quinta-feira (12), que seguem foragidos, os manifestantes afirmam que a direção tem se recusado a informar sobre o estado dos detentos. Conforme o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, os manifestantes também relataram que há casos de tortura e tratamento degradante em relação aos presos.

As acusações vão de internos foram forçados a permanecer de joelhos no pátio, apenas de cueca, em condições adversas, a descarte de alimentos fornecidos pelas famílias. Advogados também se queixam de serem impedidos de ter acesso aos clientes, situação apontada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

OUTRO LADO

Em reunião com o interventor do presídio, o policial penal Jorge Magno, representantes da OAB, subseções de Eunápolis e Porto Seguro, receberam a informação de que as denúncias seriam fruto de desinformação espalhada por grupos de WhatsApp.

O interventor, que assumiu a gestão da unidade por 30 dias, com possibilidade de prorrogação, afirmou que tem tomado medidas para regularizar a administração do presídio, como a revista nas celas, onde foram encontrados quase 100 objetos de ferro improvisados com ponta, além de celulares.