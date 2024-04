Protestos nos EUA: alunos de Harvard hasteiam bandeiras da Palestina

Reprodução/Redes sociais

1 de 1 Foto colorida da bandeira da Palestina em Harvard, nos EUA – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes sociaisA onda de manifestações de estudantes pró-Palestina nos Estados Unidos tem ganhado cada vez mais força. Alunos de Harvard, uma das principais universidades norte-americanas, hastearam três bandeiras da Palestina no campus da instituição de ensino na noite desse sábado (28/4).

Uma das bandeiras foi hasteada sobre a estátua de John Harvard, um dos primeiros financiadores do local, no Yard, onde a universidade costuma hastear a bandeira norte-americana ou de países que possuem relações amigáveis com a instituição.

Segundo o jornal estudantil de Harvard, policiais foram acionados para retirar as bandeiras hasteadas pelos manifestantes.

Confira o momento em que uma das bandeiras é hasteada:

Manifestações nos EUA Diferentes universidades norte-americanas têm registrado manifestações pró-Palestina. Os estudantes pedem o cessar-fogo na Faixa de Gaza e que as universidades parem de investir em empresas ligadas a Israel.

Northeastern University students support for those camping in Harvard Yard

Manifestação pró-Palestina em Harvard Anibal Martel/Anadolu via Getty Images

MIT, Emerson and Harvard students maintain second-day tent encampments protesting Israel-Hamas war

Estátua de John Harvard Lane Turner/The Boston Globe via Getty Images

Protestos de universitários em favor da Palestina nos Estados Unidos

Polícia de Los Angeles intervém contra manifestantes pró-palestinos Grace Hie Yoon/Anadolu via Getty Images

Protestos de universitários em favor da Palestina nos Estados Unidos

Policiais da Universidade do Sul da Califórnia detêm um manifestante pró-Palestina durante confrontos Mario Tama/Getty Images

Protestos de universitários em favor da Palestina nos Estados Unidos

Policiais tentaram derrubar um acampamento em apoio a Gaza na Universidade do Sul da Califórnia Mario Tama/Getty Image

Os protestos foram registrados em:

Universidade de Nova York Universidade de Yale Universidade do Texas Universidade Emory Emerson College de Boston Universidade de Cambridge Universidade de Indiana Universidade George Washington Campus Humboldt da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia As manifestações contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza rompeu fronteiras e chegou até a França, onde estudantes do Instituto de Estudos Políticos (Sciences Po Paris) exigem a condenação das atividades israelenses.

