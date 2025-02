Província do Canadá cancela contrato de US$ 100 milhões com a Starlink após tarifas de Trump

A província de Ontário, no Canadá, decidiu cancelar um contrato de US$ 100 milhões com a Starlink, empresa de Elon Musk, como uma resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O premier Doug Ford declarou que não hesitaria em “rasgar o contrato”, enfatizando que Ontário não se associará a quem busca “destruir nossa economia”. O objetivo do acordo era fornecer internet a 15 mil residências em regiões isoladas da província. As tarifas de 25% anunciadas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, geraram uma série de reações do governo canadense, incluindo a proibição de empresas americanas de firmar contratos com o governo de Ontário. Ford ressaltou que essa decisão poderia resultar em perdas significativas para as empresas dos EUA, que deixariam de ganhar bilhões em novos contratos na província.

Em resposta às tarifas americanas, o primeiro-ministro Justin Trudeau já implementou tarifas que somam 155 bilhões de dólares canadenses. Essa estratégia visa pressionar os legisladores republicanos e influenciar a administração de Trump. A ex-vice-primeira-ministra Chrystia Freeland chegou a sugerir a imposição de tarifas sobre veículos da Tesla, mas o governo Trudeau optou por não aplicar tarifas específicas, afirmando que os impostos devem ser gerais e não direcionados a produtos específicos. O serviço de internet via satélite Starlink é uma solução importante para muitos canadenses que vivem em áreas remotas, com cerca de 400 mil clientes ativos no país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA